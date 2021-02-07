التموين: 700 مليار جنيه إنفاق المصريين على الغذاء في 2020

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر 2.1 تريليون جنيه طبقا لتقرر فيتش منهم 700 مليار جنيه تم انفاقهم على الطعام والشراب عام 2020.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.





وأكد أن الدواجن في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام، يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب، والسلع الترفيهية زاد الإقبال عليها خلال الفترة الماضية.





وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المستودعات الاستراتيجية على مستوى المحافظات، وبناء 35 صومعة بعلاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكنا بحاجة لتخزين القمح في ظل إهدار كميات كبيرة سابقا.





وأشار إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن 72 مليونًا يتم دعمهم في قاعدة بيانات الخبز، و64 مليونًا دعمًا شاملًا .