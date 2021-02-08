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توك شو

أخبار التوك شو.. أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ.. مفاجأة سارة من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:24 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات وقامت بمناقشتها مع المسؤولين نعرض لكم أبرزها .


وجهت النائبة مها عبد الناصر، سؤالا إلى وزير الاتصالات، قائلة: لماذا تم إنشاء شركة مصر الرقيمة؟..معقبة شركة مصر الرقمية تتبع شركة "تي أي داتا" وهي شركة مسئولة عن الإشراف على كل مشروعات الميكنة في مصر.


قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تقف وراء الأندية الشعبية وسوف تدعمها بقدر المستطاع.


قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير الجاري.


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه منذ اللحظات الأولى لإعلان لقاحات فيروس كورونا، كانت هناك متابعة وتوجيه من الدولة لكيفية التعامل مع قضية اللقاحات المتاحة.


كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية الأثار الجانيبة التى يتركها كورونا لدى المصابين.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن شوارع قريته شطورته أوسع من شوارع عزبة الهجانة، الموجودة في قلب العاصمة القاهرة، مردفا "عزبة الهجانة منطقة تفتقد للتخطيط وتعاني من العشوائية وبها كثافة سكانية عالية".


شن الإعلامي محمد الباز، هجوما حادا على اللاعب الدولي السابق محمد ابو تريكة، مؤكدا انه خان النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية. 


قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يواجه نفسنة من بعض اللاعبين داخل الفريق.


حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من تزايد معدلات النمو السكاني في مصر، لأن زيادة النمو السكاني ستؤدي إلى التهام معدلات التنمية وجهود الإصلاح التي تتخذها الدولة.


حذرت منظمة الصحة العالمية من انتكاسة فى محاربة فيروس كورونا والعودة للمربع الأول. 

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