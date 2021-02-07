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التموين: 72 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:22 م
رغيف العيش
رغيف العيش
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حمزة شعيب
أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين،  أن الدواجن تأتى في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام، يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب، كما أن السلع الترفيهية زاد الإقبال عليها خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.

وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المستودعات الاستراتيجية على مستوى المحافظات، وبناء 35 صومعة بعلاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكنا بحاجة لتخزين القمح في ظل إهدار كميات كبيرة سابقا.

وأشار إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن 72 مليونًا يتم دعمهم في قاعدة بيانات الخبز، و64 مليونًا دعمًا شاملًا .

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