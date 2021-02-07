ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق قنديل: معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل مواجهة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:29 م
طارق قنديل
طارق قنديل
Advertisements
حسام الحارتي
أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه سيتم انضمام محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عقب سلبية مسحة كورونا الخاصة به.


وقال قنديل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل مباراة بايرن ميونخ ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ".


وتابع:" الجماهير حريصة على التواجد ومؤازرة الفريق في كل مكان وجمهور الأهلي يستحق التضحية ونتمني إسعاده".


وكشفت مصادر خاصة عن تفاصيل التشكيل الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.


وقالت المصادر إن المران الأخير شهد تطبيق الطريقة التي سيخوض بها موسيماني مباراة البايرن.


ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي حارس في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن اشرف وبدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.


واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.


ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.


وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي

عظيمة: فرص الأهلي وبايرن ميونخ متساوية فى نصف نهائي مونديال الأندية

بعثة الأهلي تتحرك لخوض التدريب استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

بخلاف بي إن سبورت.. قناة عربية تعلن إذاعة مباراة الأهلى والبايرن مجانا

مونديال الأندية.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ

ترشيحاتنا

بعد تناول الغداء بأحد المطاعم .. وفاة صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

الكويت.. قرارات رسمية بإبعاد العمالة الوافدة بشروط محددة

صدى البلد ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

Advertisements

ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يسقط بالأربعة أمام مانشستر سيتي بـ البريميرليج

بعد تناول الغداء بأحد المطاعم .. وفاة صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

صدى البلد ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

رضا البلتاجي: رزاق سيسيه لا يستحق الطرد أمام الزمالك

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟