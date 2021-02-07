طارق قنديل: معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل مواجهة بايرن ميونخ في مونديال الأندية







وقال قنديل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل مباراة بايرن ميونخ ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ".









وتابع:" الجماهير حريصة على التواجد ومؤازرة الفريق في كل مكان وجمهور الأهلي يستحق التضحية ونتمني إسعاده".









و كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل التشكيل الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الغد أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.









وقالت المصادر إن المران الأخير شهد تطبيق الطريقة التي سيخوض بها موسيماني مباراة البايرن.









ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي حارس في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن اشرف وبدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.









واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.









وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.









ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.









وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه سيتم انضمام محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عقب سلبية مسحة كورونا الخاصة به.