نقوم بتحويل من 5 إلى 10 سيارات يوميًا في كل مركز للتحويل إلى الغاز الطبيعي.. فيديو

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك"، إن وزارة البترول تعمل على نشر محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، إضافة إلى مراكز التحويل لتنفيذ خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





وأضاف عبد الفتاح فرحات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أمس قمنا بافتتاح أول محطتين غاز طبيعي في الأقصر وهي المحافظة رقم 26 التي يتم إدخال خدمة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بها".



