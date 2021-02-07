التموين: الدواجن البروتين المفضل للمصريين

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر 2.1 تريليون جنيه طبقا لتقرر فيتش منهم 700 مليار جنيه تم انفاقهم على الطعام والشراب عام 2020 .





أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الدواجن تأتى في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام، يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب، كما أن السلع الترفيهية زاد الإقبال عليها خلال الفترة الماضية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.





ونوه إلى ان مصر لم تشهد أزمة في أي سلعة، أو قصورًا في أي مكان على مستوى الجمهورية خلال أزمة كورونا، كما أنها لم تشهد تحركات سعرية في السلع.