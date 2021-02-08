جامعة حلوان ونادي ريادة الأعمال ينظمان دورة عن ريادة الأعمال الاجتماعية

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان، ندوة بعنوان "المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة إيمان أبو طالب، مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنسيق عام من الدكتور وليد شعبان مصطفى، خبير التدريب والتأهيل المشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال لجامعة حلوان.





وافتتحت الندوة الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والتي رحبت بالمهندس بشار الحراكي مؤسس ومدير منصة بيفول الدولية ورحبت ايضا بالسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





يقدم الدكتور بشار حراكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة BEVOL الدولية وهي أول منصة تواصل اجتماعي دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وأداء المسؤولية المجتمعية.





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وقام المهندس بشار الحراكي، مؤسس ومدير منصة بيفول الدولية بالحديث عن المنصة والخدمات التى تقدمها المنصة وسبل التعاون بين نادى ريادة الاعمال بجامعة حلوان ومنصة بيفول بما يعود بالنفع على طلاب جامعة حلوان وما هو بدوره يخدم المجتمع وقد قام العديد من السادة اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بطرح العديد من الاستفسارات للمهندس بشار وتم الاجابة عليها وايضا تم طرح بعض الافكار للتعاون بين المنصة ونادى ريادة الأعمال .





ومن الاقتراح التى قدمت إعداد مجموعة من المبادرات للنادى يتم طرحها من خلال منصة بيفول الدولية بالاضافة للاتفاق على تخصيص وانشاء صالون لريادة الاعمال الاجتماعية بالتعاون بين نادى ريادة الاعمال بجامعة حلوان ومنصة بيفول الدولية يكون بصفة دورية يتم تخصيص جدول أعمال له مسبقا ودعوة العديد من المتخصصين فى مجالات مختلفة تدعم مجال ريادة الاعمال على ان يكون هناك دور يخصص للصالون مترجم بلغة الاشارة وذلك نظرا لتناول موضوعات تهم ريادة الاعمال فى مجال اصحاب الهمم. وقد استمر اةندوة على مدار ما يقرب من الساعتين.





وتهدف الندوة وتهتم بطلاب وخريجي جامعة حلوان والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجامعات المصرية ممثلة فى العديد من الجامعات مثل جامعة حلوان وأسيوط والزقازيق .





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وقامت الندوة بنظام التعليم عن بعد أونلاين، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية.





وقام بالاعداد للينكات للندوة الطالب كريم أحمد حبشي، الطالب بقسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.



