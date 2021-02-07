المصرية للتخطيط العمراني : متابعة السيسي للملفات يحافظ على معدلات تنفيذها .. فيديو

قال محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إن مصر تطورت في أساليب التعامل مع ملف العشوائيات، وهذا من خلال السيطرة الامنية علي العشوائيات أو من خلال عملية ازالة المباني المخالفة وغير المخططة .









وأضاف غيث خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي " اكسترا نيوز" ، الرئيس السيسي يتابع أعمال تطوير العشوائيات وهذا يحافظ على معدلات التنفيذ، مؤكدا أن المشروعات التي تنتهي منها الدولة تتزامن مع مشروعات أخرى يتم العمل عليها.







