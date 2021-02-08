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حوادث

سبب خلافات بينهما.. سيدة تتهم زوجها بتهديدها ببيع ابنتهما الرضيعة بالمنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 ص
طفلة
طفلة
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تلقت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا، شكوى من سيدة تدعي "م.ا" تبلغ من العمر نحو 40 عاما، وتقيم بإحدى قرى مركز المنيا، تتهم فيها زوجها بائع متجول ، برفضه تسليمها ابنتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو 3 أشهر، لاعتزامه عرضها للبيع، للحصول علي المال، لمرورة بضائقة ماليه "بحسب شكوي الأم".

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تم إخطار العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والذي كلف وحدة حماية الطفل بالوحدة المحليه بفحص ودراسة الشكوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استدعاء الأب، وبعد مواجهته وأخذ تعهدات عليه بالحفاظ علي رضيعته، جري الاتفاق علي تسليمها لحضانة الأم لرعايتها وأخذ تعهد كتابي عليها بالحفاظ علي الطفلة.


كما تم استدعاء طبيب من الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الرضيعة، وتبين أنها في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي أعراض، وتم شراء الألبان اللازمة وتسليمها للأم، ونصحها بأهمية حسن رعايتها، والتواصل مع الوحدة في حال حدوث أي مشكلات مع الأب مجددا.

وبفحص الشكوى تبين وجود خلافات أسرية بين الزوجين وان والد الرضيعه لا يعاني من ضائقة مالية وانه هدد ببيع ابنته الرضيعة للضغط علي زوجته. 

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