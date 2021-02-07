اتحاد طلاب جامعة حلوان: مسابقة لأفضل مهارة رياضية أون لاين لأول مرة

أعلن على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية و الفنية و الاجتماعية بنظام الاون لاين خلال اجازة نصف العام الدراسى و خلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.





واوضح على السيد لصدى البلد انه الاتحاد اعلن عن مسابقة لافضل مهارة رياضية لاول مرة بنظام الاون لاين ، حيث يقوم الطالب بتصوير فيديو لمهاراته الرياضية و ارساله عبر الصفخة الرسمية لاتحاد الطلاب ، و تقيم المهارات عن طريق لجنة متخصصة .









و اضاف على السيد انه سيتم الاعلان عن افضل ٥ مراكز فى المسابقة ليحصل الفائزين على جوائز مالية تبدء من ٥٠٠ جنيه حتى ١٠٠ جنيه .





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و اشار الى انه يتم الاشتراك بالمسابقة عن طريق ان يقوم الطالب بارسال بياناته الخاصة و صورة من كارنيه الجامعة و الفيديو الخاص بالمهارة الخاصة به عبر هذا الرابط : https://www.facebook.com/281144292417038/posts/992315717966555/ ، و نوه الى ان التقديم بالمسابقة مفتوح حتى يوم ١٣ فبراير ٢٠٢١ .





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