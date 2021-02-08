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برلمان

"مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل لبحث تطوير العمل البرلماني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
استضاف حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "تطوير العمل البرلماني" وذلك بحضور ممثليين لعدد من الأحزاب السياسية.

وتستهدف الورشة تعزيز الحوار آليات العمل بين الأحزاب السياسية بهدف اثراء الحياة الحزبية والنيابية وبما يصب في النهاية للصالح العام ومصلحة المصريين.

وقال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الورشة تأتي استكمالًا لمسيرة من العمل نهجها الحزب استهدفت الاستماع لكافة رؤى وتوجهات الأحزاب، وترسيخ أسس ومبادئ حياة سياسية قويمة.

وأضاف رشاد، أن مستقبل وطن حريص على تعزيز المشاركة والاستماع لمختلف الرؤى دون اقصاء لأحد، مؤكدًا أن مستقبل وطن يفتح يده وأبوابه للجميع دون تمييز؛ طالما هناك خط جامع بيننا وهو الوطنية والعمل لما فيه الصالح العام.
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