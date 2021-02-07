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رياضة

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:46 م
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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حسام الحارتي
سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بسبب الاخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الأول خلال مبارياته .
ويدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التقديم بشكوي ضد ابراهيم نور الدين حكم مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بسبب بعض الاخطاء التحكيمية التي تسببت في هزيمة الاتحاد بثنائية
ورصدت كاميرا صدي البلد انفعال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الحكم ابراهيم نور الدين خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب القرارات التحكمية تجاه زعيم الثغر .

وانتهت أحداث المباراة التي تقام بين الزمالك والاتحاد السكندري، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرةالدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 57  بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الاتحاد

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء، وأسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد ليتقدم الزمالك على زعيم الثغر  في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة يد  مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء

وعاد ابراهيم نور الدين حكم المباراة خاصية الـ VAR، ولكن لم يحتسب الكرة خطأ واستمر اللعب بنتيجة 1-0 للزمالك. 

وفي كرة رائعة من لاعبي الزمالك في الدقيقة 77، بدأ سيف الدين الجزيري الهجمة ومرر كرة رائعة الى امام عاشور الذي أتقن العرضية على رأس يوسف أوباما الذي سبق دفاع الاتحاد وسدد رأسية في مرمى محمد صبحي وتقدم للأبيض بالهدف الثاني. 
 
وحاول الاتحاد تقليص الفارق وحصل على ركلة  حرة مباشرة من خلال هجمة منظمة، ومررها خالد الغندور الى خالد قمر في منطقة الجزاء وسدد رأسية ولكن بعيدة عن المرمى.

وبهذا الفوز رتفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الأول، ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11.
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