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محافظات

طارق عبد العظيم نقيبا للمحامين ببني سويف والقاسي للفشن وقمر للشباب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:05 ص
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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محمد عبدالحليم
أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف التي جرت، أمس الأحد، عن فوز "طارق عبدالعظيم"، بمنصب نقيب المحامين ببني سويف، متفوقًا على النقيب السابق، النائب نبيل حميدة، عضو مجلس الشيوخ.

كما أسفرت الانتخابات، عن فوز جمال ربيع، بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل، بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله، بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث، بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز إبراهيم شراقي محكمة، بمقعد محكمة مركز أهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز احمد حسني قمر، بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكمة الجنائية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزئية الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "أهناسيا وناصر والواسطى" وخصصت الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن".

طارق عبد العظيم نقيبا للمحامين ببني سويف والقاسي للفشن وقمر للشباب
طارق عبد العظيم نقيبا للمحامين ببني سويف والقاسي للفشن وقمر للشباب
طارق عبد العظيم نقيبا للمحامين ببني سويف والقاسي للفشن وقمر للشباب
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