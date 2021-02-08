أهم الاخبار.. السودان تتحدث عن آثار كارثية لـ سد النهضة.. تعليق مرتضى منصور على رفض طعنه.. وهزيمة ساحقة لـ ليفربول

الصحة: تسجيل 534 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم.



