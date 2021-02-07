بابا الفاتيكان يدعو قادة ميانمار إلى خدمة الصالح العام والسعي إلى تناغم "ديمقراطي"

انتقد البابا فرانسيس يوم الأحد ضد القادة العسكريين في ميانمار في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، معربًا عن "تضامنه مع شعب" البلاد، وطالب القادة بخدمة الصالح العام والسعي إلى تناغم "ديمقراطي".





وقال فرانسيس، متحدثًا في خطابه يوم الأحد في ساحة القديس بطرس، إنه كان يتابع الوضع في ميانمار، التي زارها في عام 2017 ، "بقلق عميق".





واحتشد عشرات الآلاف في أنحاء ميانمار يوم الأحد للتنديد بانقلاب الأول من فبراير شباط والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في أكبر احتجاجات منذ ثورة الزعفران عام 2007 والتي ساعدت على إجراء إصلاحات ديمقراطية.





وقال البابا إنه كان يتابع التطورات في ميانمار "بقلق عميق".





وأضاف: "في هذه اللحظة الحساسة للغاية ، أود أن أؤكد مرة أخرى تقاربي الروحي ، وصلواتي وتضامني مع شعب ميانمار".





وتابع: "أدعو الله أن يبدي أولئك الذين يشغلون مناصب المسؤولية في البلاد استعدادًا صادقًا لخدمة الصالح العام وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني من أجل تعايش متناغم وديمقراطي".