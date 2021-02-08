بالأرقام.. النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بمحافظة الإسماعيلية، أمس الأحد، عن نتيجة إنتخابات نقابة المحامين في دائرتي المحافظة.





وأعلن المستشار محمد حسن رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية منذ قليل نتيجة انتخابات النقابة الفرعية بفوز ابرهيم عبد الرحيم بمقعد نقيب المحامين بحصوله علي 834 صوتا.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الإنتخاب 2854 حضر منهم 1825 شخصا أدلو بأصواتهم بأصوات صحيحة 1421 و404 أصوات باطلة.





وحصل علي مقعد محكمة التل الكبير محسن فتحي عيادة بحصوله علي 627 صوتا، وحصل علي مقعد محكمة القنطرة شرق محمد عيد سلام بحصوله علي 572 صوتا، بينما فاز بمقعد محكمة القنطرة غرب كحلاوي عثمان الشريف بحصوله علي 742 صوتا.





فاز بمقعد محكمة بندر الإسماعيلية الجزئية ياسر حسين بحصوله علي 564 صوت، وفاز بمقعد محكمة فايد الجزئية مصطفى محمد مدني.





حصل علي 768 صوت، بينما فاز بمقعد محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية فارس علي فارس بحصوله علي 593 صوت بينما تم تصعيد حمدي عبد الوهاب لحصوله علي أعلي الأصوات ليحصل علي المقعد السابع استكمالًا لعدد السبع مقاعد بحصوله علي 641 صوتا.





وعن مقعد الشباب، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 2854 صوتا، حضر منهم 1825 شخصا أدلوا بأصواتهم، وبلغت الأصوات الصحيحة 1792 صوتا والأصوات الباطلة 33 صوتا، وحصل علي مقعد الشباب شهاب فتحي بحصوله علي 522 صوتا.