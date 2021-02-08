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خالد صديق: الانتهاء من تطوير العشوائيات الخطرة بنسبة 90%

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن عزبة الهجانة من المناطق العشوائية الآمنة وليست الخطرة.

وتابع صديق خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "الاولى"، أن عزبة الهجانه غير مخططة، ودخول الدولة لتطويرها أمر غاية الأهمية من أجل حياة المواطنين.

وكشف خالد صديق أن الدولة أنتهت من تطوير 90% من المناطق العشوائية الخطرة وستتجه قريبا نحو الاماكن الشعبية غير المخططة.


ولفت خالد صديق إلى أن البدء فى تطوير عزبة الهجانة سيتم فور انتهاء الوزارت من وضع خطط التطوير.
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