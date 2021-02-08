أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من انتكاسة في محاربة كورونا.. وأحمد موسي يوبيخ فريق ليفربول

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لمروة محمد الفتاة التى تحولت من فنانة إلى مشردة في الشارع.





قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر 2.1 تريليون جنيه طبقا لتقرر فيتش منهم 700 مليار جنيه تم انفاقهم على الطعام والشراب عام 2020.





أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو يعرض سرقة محل ذهب في الدقهلية علي طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.





قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك فارق بين الاهلى وبايرن ميونيخ فى الامكانيات ولكن الاهلى بطل افريقيا.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تقف وراء الأندية الشعبية وسوف تدعمها بقدر المستطاع.





حذرت منظمة الصحة العالمية من انتكاسة فى محاربة فيروس كورونا والعودة للمربع الأول.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يواجه نفسنة من بعض اللاعبين داخل الفريق.





شن الاعلامي محمد الباز، هجوما حادا على اللاعب الدولي السابق محمد ابو تريكة، مؤكدا انه خان النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية.





عرضت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا عن دراسة جديدة تكشف السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا في العالم، موضحة أن هناك كشفا جديدا من الممكن أن يلعب دورا في معرفة أصل انتشار فيروس كورونا.



