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وزيرة الثقافة اللبنانية السابقة تكشف حقيقة مقتل لقمان سليم وتعرضه للتعذيب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:04 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشفت الإعلامية مي شدياق، وزيرة الثقافة اللبنانية السابقة، حقيقة مقتل لقمان سليم و تعرضه للتعذيب قبل قتله بـ ستة طلقات رصاص أودت به قتيلًا،  قائلة: " أسرة الراحل طلبت تشريح جثة الراحل قبيل دفنه في مستشفى " الجامعة الامريكية  " الخاصة، وذلك لأن العائلة لا تثق  في عملية  التشريح  التي تمت في أحد مستشفيات  الجنوب، معقبة لم يتبين أن هناك علامات تعذيب ولكن هناك خمس رصاصات  في الراس وواحدة في الظهر.

وأكدت "شدياق" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، على أن العائلة طلبت تتبع مسار الشركة التي أجرت له السيارة التي قام بإستقلالها  قبيل مقتله وملاحقته.

ولفتت إلى أن المشكلة في لبنان تتمثل في عدم وجود ثقة من قبل الشعب في التحقيقات التي تجريها الدولة أو القضاء اللبناني، ولذلك نطالب باللجوء لجهات تحقيق قضائية  دولية  تشرف على الامر.
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