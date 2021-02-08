وفاة سجين جنائي إثر هبوط في الدورة الدموية بالمنيا

استقبلت مشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط شمال المنيا جثمان مسن مسجون في احدي القضايا و في العقد السادس من عمره اثر هبوط حاد بالدورة الدموية ولم يشتبه جنائيا بوفاته ، وحرر محضرا بالواقعة.





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية تلقيه اشاره من العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد بوفاة مسجون داخل سجن مركز سمالوط شرق .





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بالفحص والمعاينة بحضور الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق ومعاونه الاول الرائد محمد أبو العزائم و النقيب محمد الطراوي نقيب بالمركز ، تبين وفاة المدعو " ع . ع " 60 سنه ومقيم بمعصره سمالوط شرق ، ومسجون علي ذمة قضية " مخدرات ".





وبمعاينة مفتش صحة المركز ، تبين أن المتهم توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ، ولا يوجد شبهه جنائية بالوفاة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتى صرحت بدفن الجثة وتسليمها لاهالي المتهم ، لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة .



