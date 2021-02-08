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يتعمد إثارة الفتن وبث الشائعات.. محامي 3 مدربين يكشف سبب تقديم بلاغ ضد رضا عبد العال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال محمد رشوان، محامي كلا من (ربيع ياسين، ومختار مختار، وعماد النحاس)، إن هناك من يتعمد إثارة الفتن واستغلال وسائل الإعلام في بث الشائعات، والأمر أصبح خطرا للغاية ويسئ للإعلام المصري بشكل عام".

وأضاف "محمد رشوان" في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن كلا من (الكابتن ربيع ياسين ، والكابتن مختار مختار ، والكابتن عماد النحاس) قرروا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رضا عبد العال، بسبب تصريحاته المسيئة ضدهم، معقبا: "تم تكليفي باتخاذ اللازم قانونيًا". 

وتابع المحامي، أن "عبد العال" هاجم المدربين عدة مرات ، ولكن لم يتخذوا أي بلاغ ضده ، فظن " عبد العال " أن سكوتهم هو قبول لهذا الوضع ، ولكن حان الآن بتقديم إبلاغ للنائب العام ضده ، بشأن ما اتهم به الكباتن الثلاثة في برنامج الإعلامي " إبراهيم عيسى ".

وعقب " رشوان " ، أنه اتهمهم اتهامات خطيرة  للغاية ، وأنها تعتبر جريمة ، مشيرًا إلى أن تم تقديم بلاغ للهيئة الوطنية للإعلام أيضًا بشأن وقف " عبد العال " إعلاميًا .
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