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اقتصاد

حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:56 م
قادة جهاز تنمية المشروعات
قادة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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محمد صبيح
يستعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر إلى انطلاقة غير مسبوقة بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية خلال شهر فبراير الجاري. 

 التقى صدى البلد قادة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تنمية القطاع الحيوي من خلال الدعم المباشر بالخدمات المصرفية وغير المصرفية وكذلك تنسيق جهود كل الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع في مصر.

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حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل
حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل
حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل
حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل
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