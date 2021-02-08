حوافز ومزايا.. قادة تنمية المشروعات الصغيرة يصنعون مستقبلا أفضل







طارق شاش: طفرة في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال 2021

رأفت عباس: إعفاءات ضريبية وتمويلات ميسرة وأراضي لدعم المشروعات

نيفين بدر: 1.9 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر خلال 2020

عبد الملك: مرحلة جديدة من الثقة بين الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة التقى صدى البلد قادة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تنمية القطاع الحيوي من خلال الدعم المباشر بالخدمات المصرفية وغير المصرفية وكذلك تنسيق جهود كل الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع في مصر.

يستعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر إلى انطلاقة غير مسبوقة بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية خلال شهر فبراير الجاري.