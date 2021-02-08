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مرأة

نوع مهمل من التوابل يساعد على رفع مناعتك ويحارب الالتهابات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمه عديدة تغفلينها يمكن ان تساعد فى رفع مناعتك بشكل طبيعى إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:
تناولى اللوز

 اللوز يعزز جهاز المناعة ، وخاصة ضد الفيروسات. تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E والألياف ، ويمكنها أيضًا التحكم في نسبة السكر في الدم .

 بذور عباد الشمس

يمكن أن تكون بذور عباد الشمس ، كوجبة خفيفة صحية تمامًا ، منقذك عندما يتعلق الأمر بالمناعة. إنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل مرض الزهايمر ، وتحافظ على صحة قلبك ، كما تمنع المرض. كما أنه يعمل العجائب للأمهات الحوامل ويساعد الجنين على النمو بشكل صحي.

 البابايا

غنية  بمضادات الأكسدة ، البابايا خيار لذيذ مليء بالفوائد. تشمل بعض هذه الأدوية مكافحة الالتهاب ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، والحفاظ على الهضم تحت السيطرة يحميك من الإصابة بـ أمراض القلب

 الكيوي

غنى بفيتامين C وفيتامين K وفيتامين E ، يمكن أن يساعد الكيوي في علاج الربو وتقوية جهاز المناعة. يمكنهم أيضًا منع حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الكيوي في الهضم ويعمل كحماية ضد فقدان البصر.

 الزنجبيل

هذه التوابل المتاحة بسهولة تصنع العجائب لجسمك. يخفض الكوليسترول ويخفف آلام الدورة الشهرية ويزيد من قدرة الجسم على  محاربة الالتهابات بشكل عام  و

 الفواكه الغنية بفيتامين سي

وفقًا لأحد  التقارير ، يمكن لفيتامين C أن يعزز نظام المناعة لديك بـ 20 طريقة! على سبيل المثال لا الحصر ، يمكن أن يحافظ على صحة خلايا الدم البيضاء ، ويقتل الخلايا غير المرغوب فيها أو السيئة ، ويزيد من إنتاج الأجسام المضادة.
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