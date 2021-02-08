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رياضة

أحمد فكري الصغير: الإسماعيلي في موقف صعب.. وهذا حل الخروج من الأزمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
أكد أحمد فكري الصغير، نجم الإسماعيلي السابق، أنه بدون أي مقدمات الفريق يحتاج لتكاتف الجميع من أجل تخطى تلك المرحلة العصيبة.


وقال "ويا" إنه بالتأكيد الموقف صعب جدًا بسبب تراجع أداء الإسماعيلي في الدوري ووداع البطولة العربية، ولكن لابد من السيطرة عليه بعقلانية وبهدوء شديد من الجميع.


وأضاف نجم الإسماعيلي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: كنت أتمنى وجود الراحل كابتن شحته فى هذه الأيام لمنح اللاعبين روح المنافسة وإنقاذ الدراويش.


وأتم "الصغير" كلامه:  واثق فى رموز النادي الحاليين خاصة اللجنة الفنية فى إنهاء الأزمة بشكل سريع.


واختتم حديثه قائلًا :لابد من عودة الجماهير لمؤازرة فريقها لأنه عامل أساسى وداعم قوى للفريق الاسمعلاوي.  


ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.
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