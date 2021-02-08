رغم هجوم الجماهير عليه.. عم حارس يكشف سبب حب مدربى الأهلي لـ مروان محسن

علق عم حارس أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي على كل من يهاجمون مروان محسن قائلًا:"مروان محسن لاعب كبير ومفيش حد يهاجم اى لاعب من النادى الأهلي".





وتابع عم حارس خلال خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس ،قائلا" مروان محسن بيجيب للنادى الاهلى أهداف ومينفعش نقلل من شأنه".





وأضاف عم حارس أن "جميع المدربين يحبون مروان محسن لانه صانع اهداف لكثير من اللاعبين داخل الملعب بالإضافة انه بيرجع نص الملعب ويستلم مش عشان ضيع كرة مرة او مرتين نعمل فيه كده".





وتوقع عم حارس محرزين الاهداف غدًا فى مبارة الاهلى وبايرن ميونخ فى الدوحة وهما مجدى قفشة او حسين الشحات سواء اتهزم الاهلى ١:٠ او فاز.



