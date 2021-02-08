ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم هجوم الجماهير عليه.. عم حارس يكشف سبب حب مدربى الأهلي لـ مروان محسن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:11 ص
عم حارس
عم حارس
Advertisements
ندى عبد العزيز
علق عم حارس أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي على كل من يهاجمون مروان محسن قائلًا:"مروان محسن لاعب كبير  ومفيش حد يهاجم اى لاعب من النادى الأهلي".

وتابع عم حارس خلال خلال لقائه  ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس ،قائلا" مروان محسن بيجيب للنادى الاهلى أهداف ومينفعش نقلل من شأنه".

وأضاف عم حارس  أن "جميع المدربين يحبون مروان محسن لانه صانع اهداف لكثير من اللاعبين داخل الملعب بالإضافة انه بيرجع نص الملعب ويستلم مش عشان ضيع كرة مرة او مرتين نعمل فيه كده".

وتوقع عم حارس محرزين الاهداف غدًا فى مبارة الاهلى وبايرن ميونخ  فى الدوحة وهما مجدى قفشة او حسين الشحات سواء اتهزم الاهلى ١:٠ او فاز.

وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا يجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة، مؤكدًا أن النادي الأهلي سيؤدي بشكل جيد جدًا، "عندنا 11 راجل سيأدي بشكل قوي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

25 دقيقة.. ضغط من الاتحاد ومروان محسن يضيع هدف التقدم للأهلي من انفراد

الأهلي والاتحاد.. رزاق سيسيه يضرب مرمى الأحمر بالهدف الأول في كأس مصر

الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم على الأهلي بهدف سيسيه فى كأس مصر

صاروخ أفشة يدرك التعادل للأهلي أمام الاتحاد السكندري

حمدي فتحي يسجل هدفا قاتلا لـ الأهلي أمام الاتحاد في كأس مصر

ضيع أهدافاً لا تضيع.. أحمد موسى: لو مهاجم آخر غير مروان محسن كنا كسبنا من بدري

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن إعلان الحكومة السودانية الجديدة

«الصحة» توضح موقف معالجة المضادات الحيوية للفيروسات

أول تعليق من عقيلة صالح بعد خسارته في انتخابات السلطة الليبية الجديدة

أخبار العالم.. السودان يحذر من كارثة بسبب ملء سد النهضة.. حمدوك يصدر قرارا بحل الحكومة السودانية.. والكويت تحظر دخول الأجانب

بعد كثرة الاعتراضات.. وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة إلغاء الفار في الدوري.. فيديو

بفضله انتهت الحرب الباردة.. وفاة جورج شولتز أقدم وزير خارجية أمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟