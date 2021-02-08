فوز علاء حسن بمقعد نقيب المحامين بالمنيا

محمد الكسار، عضو غرفة عمليات متابعة إنتخابات نقابات المحامين الفرعية بالمنيا، أن نتائج الفرز الاولية للانتخابات أسفرت عن فوز «علاء حسن» المحامى، بمنصب نقيب المحامين عن محافظة المنيا، بأصوات بلغت 1111 صوتا فيما حصل المرشح الثانى مجدى رسلان على 1000 صوت بينما حصل نقيب المحامين الحالى عز راشد على 737 صوتا وباقى المرشحين الست حصلوا على اصوت ما بين 300 إلى 400 صوت فقط. أعلنإلى





وأشار «الكسار»، أن عمليات الفرز مستمرة على مقاعد الأعضاء، ومقعد الشباب والتى يتنافس عليها 50 مرشحًا من بينهم 8 مرشحين على مقعد الشباب و42 مرشحا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية حيث فاز فيها حتى الآن شعبان الشارونى، عن مقعد محكمة مغاغة، ورضا الطحاوي عن مقعد محكمة سمالوط.





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وأضاف أن لجان الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين، بالمحافظة شهدت إقبالًا كثيفًا من المحامين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، حيث يتنافس عليها 59 مرشحا من بينهم منهم 9 مرشحين على مقعد النقيب و8 آخرين على مقعد الشباب و42 آخرين على مقاعد الأعضاء موزعين على 11 محكمة على مستوى محافظة المنيا.





وقال ان اللجنة المشرفة على الانتخابات أكدت على أن العضو الذي يحق له التصويت، هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين، ويشترط حضوره شخصيًا للإدلاء بصوته، مع تقديم كارنيه النقابة إضافة إلى بطاقة الرقم القومي.





وأوضح أن الإنتخابات جرت بكل نزاهه وشفافية، دون أي تدخل، ولكل ناخب له الحق في التصويت على مقعد النقيب وعضو الشباب ومقاعد الأعضاء الـ 11 المرشحين.





لافتًا، أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى محافظة المنيا ما يقارب نحو 9 الاف ناخب من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين المنيا.





كان نقيب المحامين رجائي عطية، قد أصدر قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد.





أولًا: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفًا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.





ثانيًا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.





ثالثًا: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.



