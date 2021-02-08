ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مقلدة عادل إمام الصينية: الزعيم معروف لدينا وأتطلع للدراسة فى القاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قالت تشاو نان اليوتيوبر الصينية، إن الفنان عادل إمام معروف لدى الصينيين كثيرا، مؤكدة على حبها الشديد له.

وأضحت نان خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى"، أنها عرفت الزعيم عادل إمام عن طريق صديقها الذى يشاهده باستمرار.

وقالت تشاو نان، أنها تحب اللغة العربية كثيرا وتعلمتها فى جامعة صينية، لافتة إلى أنها زارت القاهرة منذ 5 سنوات وتطلع للدراسة بالقاهرة.

وأكدت اليوتيوبر الصينة أسفها الشديد على عدم قدرتها على الدراسة فى القاهرة.

واجتاح فيديو خلال الساعات الماضية فيديو لليوتيوبر الصينية وهى تقلد مشهد للزعيم عادل أمام من مسرحية شاهد ما شفش حاجه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سامي جوهر يكشف سر نجاحه في شخصية "برعي في شاهد مشافش حاجة".. فيديو

بعد 44 عاما.. برعي يخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

من بينهم الزعيم وخالد الصاوي.. فنانون تخرجوا في جامعة القاهرة

عادل إمام.. فتاة صينية تقلد الزعيم في مسرحية شاهد ما شفش حاجة

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير بعد معاناة مع كورونا.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى والبايرن

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ.. مفاجأة سارة من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات

صور خادشة للحياء .. محمد الباز يكشف تفاصيل سقطة قناة مصر الزراعية

نداء عاجل من بايدن إلى الشعب الأمريكي

تعرف على أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ ودليل خيانته

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

إيه الفضايح دي.. محمد عبدالرحمن يرد على عرض صوره الخاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين

3 أعوام.. طفلة تلقى حتفها ضربًا حتى الموت على يد والديها بالتبني

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور