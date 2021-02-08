مقلدة عادل إمام الصينية: الزعيم معروف لدينا وأتطلع للدراسة فى القاهرة





واجتاح فيديو خلال الساعات الماضية فيديو لليوتيوبر الصينية وهى تقلد مشهد للزعيم عادل أمام من مسرحية شاهد ما شفش حاجه.

قالت تشاو نان اليوتيوبر الصينية، إن الفنان عادل إمام معروف لدى الصينيين كثيرا، مؤكدة على حبها الشديد له.وأضحت نان خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى"، أنها عرفت الزعيم عادل إمام عن طريق صديقها الذى يشاهده باستمرار.وقالت تشاو نان، أنها تحب اللغة العربية كثيرا وتعلمتها فى جامعة صينية، لافتة إلى أنها زارت القاهرة منذ 5 سنوات وتطلع للدراسة بالقاهرة.وأكدت اليوتيوبر الصينة أسفها الشديد على عدم قدرتها على الدراسة فى القاهرة.