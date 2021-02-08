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هى الأكثر كذبًا.. صانع محتوى: أمريكا تتخذ القنوات المعادية مصدر في ملف حقوق الإنسان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:45 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
أكد لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، أن أي تحرك خارجي ضد مصر مهما كانت درجة قوته وتمويله يتوقف نجاحه على حالة التشتت بين الجبهة الداخلية للمواطنين، حيث أن أي تحرك مرهون بالوضع الداخلي.

وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الإخوان تنظيم وظيفي والتعامل معه من قبل أي جهة خارجية لتوظيفة وليس لتمويله، مؤكدًا أن هناك إنطباع من قبل بعض الديمقراطيين في أمريكا بالتعامل مع الإخوان على أنها ليست متطرفة، موضحًا أننا غير قادرن على تسويق عن الوضع التي تم المرور به خلال عام الإخوان، بانهم أفسدوا ودمروا وشكلوا إرهاب حقيقي في الشارع المصري، "خطابنا في موضوع الإخوان داخلي".

وأشار إلى أن هناك اقتناع من قبل الديمقراطيين والإدارة الأمريكية بأن يضغوط على ملف حقوق الإنسان، لكي يتم استغلال الإخوان، مؤكدًا أنه مع وجود ثورات في البلاد العربية تم تقديم الدعم للإخوان ليكون بديل قوي، مشيرًا إلى أن أمريكا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر تتخذ القنوات المعادية مصدر لهم.
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