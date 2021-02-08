السفير حسين هريدي يكشف عن أهمية الدور المصري في قضايا الدول العربية.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدور رئيسي في كافة الملفات العربية ومن ضمنها ملف القضية الفلسطينية والذي تبذل مصر فيه جهودا حالية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.









وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر" المذاع علي قناة " سي بي سي " : مصر ايضا تقف الى جانب اخواننا في ليبيا من أجل ترسيخ نظام ديمقراطي في ليبيا بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول الأخرى مثل الأردن والعراق وهذا لتنفيذ قرارات الأمن الدولي في سوريا.









وأوضح هريدي ، أن مصر تحركت لتأييد لبنان حكومة وشعبا لوضع لبنان على الطريق الصحيح بسبب مواجهته تحديات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة . لتأييدعلىمواجهتهعلىمستوىالأصعدة



