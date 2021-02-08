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مرأة

سبب غير متوقع لشعورك بالإمساك وارتفاع الضغط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
علامات عديدة يرسلها جسمك تشير إلى أن جسمك قد لا يهضم اللحوم والبروتينات بشكل صحيح فبالنسبة للكثير من الناس ، من الصعب مقاومة إغراء تناول شريحة لحم مطبوخة جيدًا  على الرغم من أن اللحوم مليئة بالعناصر الغذائية إليك أبرز العلامات وفقا لموقع برايت سايد.


1. الإمساك

يمكن أن يكون الإمساك نتيجة لارتفاع الحديد الموجود عادة في اللحوم الحمراء إلى جانب ذلك ، تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة منخفضة من الألياف ، وهو أمر ضروري لحركات الأمعاء المنتظمة.

2. الشعور بالجوع باستمرار

إذا كنت تشعر بالجوع طوال الوقت على الرغم من أنك انتهيت للتو من الوجبة ، فقد يعني ذلك أنك تتناول الكثير من البروتين . عندما لا يكون لديك ما يكفي من الكربوهيدرات ، ينخفض ​​سكر الدم في جسمك ، ولا تنتج مادة السيروتونين التي تنظم الحالة المزاجية ، وهي المادة الكيميائية التي تجعلك تشعر بالجوع.

3. الهالات السوداء تحت العينين

لا تنخدع في افتراض أن الهالات السوداء تحت العين تأتي من قلة النوم أو التعب. اتضح أن عدم هضم اللحوم بشكل صحيح يمكن أن يزعج روتين جمالك. إذا كنت تحصل عليها كثيرًا (خاصة بعد يوم من تناول اللحوم) ، فهذا دليل على أن اللحم لم يتم هضمه.

4. ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد تكون هذه علامة على أن الوقت قد حان لتقليل اللحوم. تحتوي اللحوم المصنعة والمطبوخة على نسبة عالية من الصوديوم لأنها عادة ما يتم علاجها وتتبيلها وحفظها بالملح. إلى جانب ذلك ، جلد الدجاج واللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم وحتى الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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