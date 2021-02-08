سكان بلوك 1 بمساكن الشيخ مبارك يناشدون إزالة الأدوار المنهارة

ناشد المواطن أيمن دياب، من سكان بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك حي مصر القديمة، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إزالة دور مخالف في البلوك يعرض السكان للخطر.





ويقول فى رسالته: تقدمنا بالعديد من البلاغات والمحاضر التي قدمت عن مدي الحالة السيئة والحياة غير الأدمية التي يعيشها بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك والذي يقطنه أكثر من 100 أسرة من عشوائيات وانهيار الدور السادس المخصص للإيواء بالبلوك، مما يعرض السكان للخطر وينذر بكارثة، مناشدا المسئولين بإزالة الأدوار المنهارة حفاظا على أرواح سكان البلوك.





وأضاف: "المنزل أصبح أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة الحى وذهبنا اليهم العديد من المرات الى كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في اقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة لكن دون جدوى".





مناشدين المسئولين بلجنة المنشآت الايلة للسقوط بالمحافظة بالحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة .













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