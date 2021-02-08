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بين الناس

سكان بلوك 1 بمساكن الشيخ مبارك يناشدون إزالة الأدوار المنهارة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أيمن دياب، من سكان بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك حي مصر القديمة، فى  رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إزالة دور مخالف في البلوك يعرض السكان للخطر. 

ويقول فى رسالته: تقدمنا بالعديد من البلاغات والمحاضر التي قدمت عن مدي الحالة السيئة والحياة غير الأدمية التي يعيشها بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك والذي يقطنه أكثر من 100 أسرة من عشوائيات وانهيار الدور السادس المخصص للإيواء بالبلوك، مما يعرض السكان للخطر وينذر بكارثة، مناشدا المسئولين بإزالة الأدوار المنهارة حفاظا على أرواح سكان البلوك.

وأضاف: "المنزل أصبح أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة  الحى وذهبنا اليهم العديد من المرات الى  كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في اقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة لكن دون جدوى".

 مناشدين المسئولين بلجنة المنشآت الايلة للسقوط بالمحافظة بالحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة .  



للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
01113614762

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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