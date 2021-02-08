عمرو أديب: مسبار الأمل الإماراتي حلم الشيخ زايد ويقترب للحقيقة

عبر الإعلامي عمرو أديب ، عن عميق تقديره واحترامه لدولة الإمارات العربية المتحد بعد اقتراب إطلاق مشروع مسبار الأمل في رحلة استكشافية لكوكب المريخ.





وقال أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن مسبار الأمل الإماراتي يقترب من الهبوط على المريخ ومن المقرر أن ينطلق المسبار في رحلته بعد يومين تقريبا، مستدركا أن مسبار الأمل حلم الإمارات والشيخ زايد الله يرحمه، وهذا الأمر يدعو للفخر.





وتابع مقدم برنامج الحكاية، أ، دولة عربية بتشرفنا وتعمل إنجاز تاريخي، ودولة الإمارات دولة نجاح وما قام به أولاد الشيخ زايد وضع دولة الإمارات في مكانة مختلفة إقليمية وعلمية وسياحية وصحية وفي كل المجالات، متابعا أن هذا نجاح مبهر وهم يفكرون بأنه لا يوجد شيء مستحيل.



