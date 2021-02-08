مدير مسبار الأمل معلقا على المشروع: إنجاز عربي وليس إماراتيا فقط

عبر المهندس عمران شرف مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، عن عميق سعادته بالعمل الكبيرة في مشروع مسبار الأمل.









وعلق شرف، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن على المشروع قائلا: "هذا إنجاز عربي وليس إماراتيا فقط".









وتابع مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، أن المسبار على بعد 5 ملايين كيلو متر من دخول مساره، لافتا إلى أنه تم تطوير نظام عمل المسبار بتحدٍ كبير.









وأكمل شرف، أن جميع المهمات التي تمت في هذا السياق وإطلاق مسبار في العالم نجحت بنسبة 50%، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الصعوبة ولأول مرة نطلق "مسبار".





وفي السياق نفسه أشار مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، إلى أن هذا المسبار خطوة هامة في الصناعات الإماراتي والفضائية الإماراتية.



