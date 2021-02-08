علاء عبد الظاهر يطالب الدولة بهدم المنشآت الصناعية المخالفة التي بنيت وسط الأماكن السكنية

عقب اللواء علاء عبد الظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، حول العقارات المخالفة وعقار فيصل المشتعل، أن لا يجوز وغير مصرح أن يكون هناك منشآت صناعية في مناطق سكنية، مضيفًا أن هناك أماكن محددة المنشآت الصناعية، والمخازن، وهذا طبقًا للتعليمات، والجهة المعنية بالتراخيص.





واضاف "علاء عبد الظاهر" في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن لابد أن تقوم الجهات المسئولة متابعة كافة المنشآت والعقارات، وتقوم بغلق وهدم المنشآت الصناعية المخالفة التي أُنشئت في المناطق السكنية، معقبًا: "هذا خطر كبير على أرواح السكان".





وتابع مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن منذ بداية المنشأ الصناعي في المناطق السكانية، لم يقم صاحبه بالالتزام بقانون الحماية، اي حماية نفسه ، وحماية الممتلكات ، وحماية الأرواح ، والمناطق السكنية المجاورة لهذا المنشأ الصناعي المخالف.



