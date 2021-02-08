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علاء عبد الظاهر يطالب الدولة بهدم المنشآت الصناعية المخالفة التي بنيت وسط الأماكن السكنية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
عقب اللواء علاء عبد الظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، حول العقارات المخالفة وعقار فيصل المشتعل، أن لا يجوز وغير مصرح أن يكون هناك منشآت صناعية في مناطق سكنية، مضيفًا أن هناك أماكن محددة المنشآت الصناعية، والمخازن، وهذا طبقًا للتعليمات، والجهة المعنية بالتراخيص.

واضاف "علاء عبد الظاهر" في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن لابد أن تقوم الجهات المسئولة متابعة كافة المنشآت والعقارات، وتقوم بغلق وهدم المنشآت الصناعية المخالفة التي أُنشئت في المناطق السكنية، معقبًا: "هذا خطر كبير على أرواح السكان".

وتابع مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن منذ بداية المنشأ الصناعي في المناطق السكانية، لم يقم صاحبه بالالتزام بقانون الحماية، اي حماية نفسه ، وحماية الممتلكات ، وحماية الأرواح ، والمناطق السكنية المجاورة لهذا المنشأ الصناعي المخالف. 

واكمل "عبد الظاهر"، أن أساليب الإطفاء للاماكن سواء كانت مخازن، أو شقق، أو منشأ صناعي، أو غيرهم من المنشأت تعرض لحادث الحريق ، نقوم بعد عملية الإطفاء ، بعملية أخرى يطلق عليها عملية التبريد ، معقبًا : " من أجل تمشيط المكان المحترق وتهويته".
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