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رياضة

أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:10 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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مصطفى كرم

أثار احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز الجدل بعد الرد على احد متابعي صفحة النادي الأهلي على فيس بوك.


وكان أحمد الشيخ، حرص على دعم لاعبي النادي الأهلي في كأس العالم أمام البايرن ميونخ بالتعليق على احدى منشورات الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك قائلا " كل التوفيق بإذن الله".


ليرد عليه أحد متابعي صفحة الأهلي قائلا: "ملكش دعوة خاليك في الطموح " ليرد عليه احمد الشيخ قائلا " مش انا يا غبي " على الفور قام الشيخ بحذف رده على المتابع".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء امس استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وخاض الفريق مرانًا قويًّا  بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ
أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ
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