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حوادث

مصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة عائلية بمنطقة صندفا بالمحلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:01 ص
مشاجرة
مشاجرة
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احمد علي
لقي شاب مصرعه وأصيب والده إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل منزلهما بمنطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، مساء الأحد، بسبب خلافات أسرية.


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مامور قسم شرطة ثان المحلة   عن بلاغ  من شرطة النجدة حول مصرع شاب وإصابة والدة في عقار بمنطقة صندفا بدائرة قسم ثان المحلة.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المحلة، وتبين أن الضحية شاب يدعى " ك.م" ووقعت مشادة كلامية بينه وبين والده تطورت إلى مشاجرة، بينهما وتشابك ؛ مما تسبب في مصرعه الابن وإصابة والدة بسبب خلافات أسرية.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا ونقل والدة المصاب إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وتولت التحقيق.
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