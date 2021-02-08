مشروع عين القاهرة مجرد فكرة.. نائبة: لا يوجد أي دراسات أو أوراق معتمدة خاصة بالمشروع

قالت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، إن مشروع عين القاهرة له شقين احدهما رأي المواطنين وأهل القاهرة والزمالك، معقبة: المناطق ذات طبيعة متميزة يكون لها طبيعة شعبية، بالإضافة إلة أن هناك مجموعة من النواحي الهندسية التي يجب النظر إليها بالنسبة لمشروع.



وأضافت: هناك جهات معنية بالتراخيص والموافقات، هم محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، معقبا: الجهتين ليس لديهم أي دراسات أو معلومات أو أوراق معتمدة خاصة بالمشروع، وعليه مشروع "عين القاهرة" مجرد فكرة فقط.





وأكملت "السعدني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، وزارة الإسكان أصدرت قرار 817 لعام 2020 أدرك حديقة المسلة متميزة لها طابع تراثي، متابعة: منطقة الزمالك كمصر الجديدة والمعادي وجاردن سيتي لها اشتراطات وقوانين خاصة للتعامل معها.



متابعة: لدينا اشتراطات تمنع وضع المنشآت على الحدائق التراثية، منوهة إلى أن كوبري المتعدد لن يمنع حدوث تكدس للسيارات في المنطقة من الناحية الهندسية..وعليه سيكون هناك مشكلة تكدس لا مفر من ذلك.





واسترسلت: من المتوقع وفود 2.5 مليون سائح للتسويق لمشروع عين القاهرة أي سيكون لدينا 6850 زائر يوميا، معقبة: فكرة مشروع عين القاهرة تسويقية لتحسين شكل المشروع.