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رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية: إقامة منشأة صناعية في منطقة سكنية جريمة ولا يجب التهاون معها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:56 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
عقب عميد مهندس محمد عزب ،  رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ، حول العقارات المخالفة وعقار فيصل المشتعل ، أن هذه المخالفة تعتبر جريمة في حق المواطن ولا يجب التهاون معها ، حيث إن بمجرد أن يتم التبليغ عن العقار المخالف ، يجب التوجه فورًا من قِبل الجهات المسئولة تجاه هذا العقار وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

واضاف " محمد عزب " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن طبقًا للقانون 15 لعام 2017 ، فإن هيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن ترخيص المنشآت الصناعية ، معقبًا : " الترخيص مش بيبقي على هيئة ورق ، لكن بيكون على هيئة ملف فني للمنشأ الصناعي وتسجيل كافة البيانات ، بما فيها خطة مكافحة الحريق".

وتابع رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ، أن يتم تسليم الملف الفني لهيئة التنمية الصناعية ، وعلى أساس هذا الملف ، يتم استخراج الترخيص لإقامة المنشأ الصناعي ، مؤكدًا على أن لا يجوز إنشاء منشآت صناعية ومخازن داخل مباني صناعية ، وذلك طبقًا لقانون العمل رقم 12 ، لعام 2003.

وأكمل " عزب " ، أن عقار فيصل المشتعل ، أدى إلى النظر في ملف العقارات المخالفة ، وقدم عدة نصائح من أجل حماية المواطن ، منها : ضرورة الإبلاغ من سكان أي عقار عند وجود خطر ممتد من منشأ صناعي ، وأن القائمين على أعمال البناء للعقارات ، عليهم الإلتزام بأبعاد وعرض المصعد بحيث يكون متناسب مع عدد سكان هذا العقار.
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