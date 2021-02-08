رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية: إقامة منشأة صناعية في منطقة سكنية جريمة ولا يجب التهاون معها

عقب عميد مهندس محمد عزب ، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ، حول العقارات المخالفة وعقار فيصل المشتعل ، أن هذه المخالفة تعتبر جريمة في حق المواطن ولا يجب التهاون معها ، حيث إن بمجرد أن يتم التبليغ عن العقار المخالف ، يجب التوجه فورًا من قِبل الجهات المسئولة تجاه هذا العقار وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





واضاف " محمد عزب " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن طبقًا للقانون 15 لعام 2017 ، فإن هيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن ترخيص المنشآت الصناعية ، معقبًا : " الترخيص مش بيبقي على هيئة ورق ، لكن بيكون على هيئة ملف فني للمنشأ الصناعي وتسجيل كافة البيانات ، بما فيها خطة مكافحة الحريق".





وتابع رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ، أن يتم تسليم الملف الفني لهيئة التنمية الصناعية ، وعلى أساس هذا الملف ، يتم استخراج الترخيص لإقامة المنشأ الصناعي ، مؤكدًا على أن لا يجوز إنشاء منشآت صناعية ومخازن داخل مباني صناعية ، وذلك طبقًا لقانون العمل رقم 12 ، لعام 2003.



