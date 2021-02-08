مشيت في الحرم بالقبقاب.. محمد عبدالرحمن يروي تفاصيل تعرضه للسرقة

روى الفنان محمد عبد الرحمن حقيقة سرقته في الجامع، قائلا: "كنت بحوش سنتين عشان اشتري جزمة..وبعدين اشتريت جزمة بـ 450 جنيه"، معقبا: "كنت بشتري أي جزمة تقعد معايا سنتين تلاتة".



واسترسل "عبد الرحمن" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "أول ما اشتريت الجزمة أمي قالتلي يا محمد دي غالية أوي..أول يوم في فريق مسرح كلية حقوق عين شمس وروحت بيها".



وتابع: نزلنا صلينا العصر وحطيت الجزمة عشان هصلي.. خلصت صلاة وببص ملقتش الجزمة..كنت بجري وأدور عليها".



وأكمل: "سألت الراجل اللي في الجامع وبقوله اللي حصلي قام قايلي استعوض ربنا وادخل خد قبقاب من جوا"..معقبا: "خرجت في الحرم بـ قبقاب لحد البيت".



