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توك شو

مشيت في الحرم بالقبقاب.. محمد عبدالرحمن يروي تفاصيل تعرضه للسرقة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:31 ص
الفنان محمد عبد الرحمن
الفنان محمد عبد الرحمن
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إسراء صبري
روى الفنان محمد عبد الرحمن حقيقة سرقته في الجامع، قائلا: "كنت بحوش سنتين عشان اشتري جزمة..وبعدين اشتريت جزمة بـ 450 جنيه"، معقبا: "كنت بشتري أي جزمة تقعد معايا سنتين تلاتة".

واسترسل "عبد الرحمن" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "أول ما اشتريت الجزمة أمي قالتلي يا محمد دي غالية أوي..أول يوم في فريق مسرح كلية حقوق عين شمس وروحت بيها".

وتابع: نزلنا صلينا العصر وحطيت الجزمة عشان هصلي.. خلصت صلاة وببص ملقتش الجزمة..كنت بجري وأدور عليها".

وأكمل: "سألت الراجل اللي في الجامع وبقوله اللي حصلي قام قايلي استعوض ربنا وادخل خد قبقاب من جوا"..معقبا: "خرجت في الحرم بـ قبقاب لحد البيت".

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