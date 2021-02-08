أخبار التكنولوجيا.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية.. وكيف تمنع المخترقين من تتبعك على واتسآب ؟





أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة سامسونج Samsung، تعتزم إطلاق هاتف Galaxy F62 قريبا في السوق الهندي، وقام متجر Flipkart بنشر ملصق تشويق يكشف تصميم الإصدار القادم من هواتف Galaxy F.





ناشيونال جيوغرافيك: الفيروسات نعمة أم نقمة؟

توجه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أنظارنا إلى أن الفيروسات -على صغر حجمها- قادرة على الفتك بالإنسان في أي زمان ومكان، ولكن ثمة في هذه الكائنات معجزات تتجاوز كونها عوامل مسببة للأمراض.





