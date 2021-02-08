أخبار التكنولوجيا.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية.. وكيف تمنع المخترقين من تتبعك على واتسآب ؟

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...
يعد تذكر كلمات السر أمرا مرهقا وصعبا بالنسبة للكثيرين الذين لا يمتلكوا ذاكرة جيدة، ومع تعدد الحسابات المختلفة يصبح الأمر أكثر تعقيدا خصوصا عند تعرض الحسابات المهمة للخطر عند عدم تذكر كلمات السر.
من المعروف أن الهواتف الذكية الرائدة هى الأغلى سعرا ضمن كل الهواتف الموجودة فى الأسواق، ويأتى إلى جانبها فئة الهواتف القابلة للطى، والتى نمت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، مما يجعل شراء هاتف رائد بسعر مناسب يشكل عبئا كبيرا.
قد تشكل رسالة واحدة فى Instagram انستجرام خطرا كبيرا على المستخدمين، حيث يستخدم الهاكرز عددا من الرسائل التى تبدو عادية للوهلة الأولى وعند القيام بفتحها تتسبب فى اختراق كل محتوى الحساب الخاص بالمستخدمين فى انستجرام، ولكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد.
ازدهر سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت عملة Bitcoin بيتكوين حاجز 40 ألف دولار مستحوذة على باقى العملات المشفرة الأخرى، ولكن ظهرت عملة جديدة وهى Ethereum أو إيثيريوم التى يبدو أنها ستنافس على الصدارة مع بيتكوين خلال وقت قصير، بعد تخطيها 1700 دولار أمريكى.
يعتبر تطبيق الدردشة واتسآب من أكثر التطبيقات التى تحتوى على معلومات مهمة خاصة بالمستخدمين حيث يرسلون من خلاله صورهم ومعلوماتهم المهمة إلى أهلهم وأصدقائهم، مما يجعله دائما هدف للاختراق والتتبع.
أصدر تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Skype لمستخدمى هواتف أندرويد وكذلك أجهزة الكمبيوتر ميزة الخلفية الضبابية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وذلك لتوفير خصوصية أكبر للمستخدمين.
أثر فيروس كورونا منذ تفشيه على معظم الأسواق العالمية، الأمر الذى سبب خسائر كبيرة وأيضا أرباحا أكبر لشركات التكنولوجيا، لكن لم يفعل الوباء العالمى ما فعله رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك فى أسواق الشركات فى العالم، الذى استطاع بسبب تغريدة واحدة تتكون من كلمة أو أكثر تغيير مصير شركات للأبد وقلب الأسواق رأسا على عقب.
كشفت تقارير أن عناصر التحكم في المحتوى الموجودة في ميزة Screen Time في نظام التشغيل iOS 14 الخاص بهواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة آبل الأمريكية، يمنع المستخدمين من البحث عن أشياء خاصة بالثقافة الآسيوية.
تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية قريبا ضمن الفئة المتوسطة، سينطلق اثنان منهما سينطلقان تحت اسم Moto E6i و Moto E7i Power.
أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة سامسونج Samsung، تعتزم إطلاق هاتف Galaxy F62 قريبا في السوق الهندي، وقام متجر Flipkart بنشر ملصق تشويق يكشف تصميم الإصدار القادم من هواتف Galaxy F.
توجه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أنظارنا إلى أن الفيروسات -على صغر حجمها- قادرة على الفتك بالإنسان في أي زمان ومكان، ولكن ثمة في هذه الكائنات معجزات تتجاوز كونها عوامل مسببة للأمراض.