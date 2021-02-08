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توك شو

أول تعليق من نوال الزغبي على نجاح أغنيتها الجديدة عقلي وقف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:34 ص
الفنانة نوال الزغبي
الفنانة نوال الزغبي
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عادل نصار
عبرت الفنانة نوال الزغبي، عن عميق سعادتها بإطلاقها أغنيتها الجديدة عقلي وقف، مؤكدة أن أغنيتها الجديدة رسالة في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الزغبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن تصوير الأغنية كانت مخاطرة والكورونا في لبنان نسبتها كبيرة، متابعة أنه لم يصاب أحد من فريق العمل أثناء تصوير أغتيها الجديدة.

وأكملت أنه :"أنا دارسة المصريين ورتمهم، والناس لحد اليوم فكرني إني مصرية، ويشرفني أن أكون مصرية".

وعن طريقة حفاظها على جمالها، قالت الفنان نوال الزغبي، أكملت :"أنني بنام 9 ساعات وأتناول طعام صحي وبشرتي لا تكبر وتظهرني أصغر من سني وتعطيني عمر  28 عاما فقط".

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