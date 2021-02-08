بنام 9 ساعات وطعام صحي.. نوال الزغبي تكشف طريقة الحفاظ على جمالها

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن طريقتها الخاصة التي تحافظ بها على جمالها، مؤكدة أنه بشرتها من النوع الذي لا يكبر في السن.





وأضافت الزغبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد: "أنني بنام 9 ساعات وأتناول طعام صحي وبشرتي لا تكبر وتظهرني أصغر من سني وتعطيني عمر 28 عاما فقط".





وتابعت أن تصوير أغنيه عقلي وقف كانت مخاطرة والكورونا في لبنان نسبتها كبيرة، متابعة أنه لم يصاب أحد من فريق العمل أثناء تصوير أغنيتها الجديدة.





وأكملت أنه :"أنا دارسة المصريين ورتمهم، والناس لحد اليوم فكرني إني مصرية، ويشرفني أن أكون مصرية".



