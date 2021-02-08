يانهار أسود.. رد فعل أوس أوس على عرض صوره الخاصة ببرنامج سهرانين

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

علق الفنان أوس أوس على عرض الفنان أمير كرارة بعض الصور الخاصة،خلال حلقة برنامج "سهرانين" ، قائلا: "يا نهار أسود..الصورة دي كانت من مسلسل صد رد وكنت عامل هنا شخصية اسمها بكتيريا"..معقبا:"أنا بحب العجل جدا".وروى الفنان أوس أوس كواليس مشهدة مع الفنان محمد أنور بمسرحية "لن أعيش في جلباب أبي"، قائلا: "كنت بمثل المشهد وأنا كنت عبد الغفور وأنور هو عبد الوهاب وبمسك وشه قمت ضاربة بالقلم لاقيت الجمهور بيضحك سبت التمثيل ومسكته ضرب".