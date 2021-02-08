شاهد النيران تلتهم محرك سيارة أودي RS3 ..فيديو

انتشرت منذ أيام فيديو لاحتراق سيارة أودي RS3 ، حيث اشتعلت النيران بالسيارة النموذج Eventuri Project RS3 اثناء تصويرها ،وتعتبر هذه السيارة مزودة بمحرك Iroz Motorsport IMS850 مع نظام حقن الميثانول بالتزامن مع وقود ، كما فازت هذه السيارة بتاج Carwow لتصبح أسرع سيارة في سباقات التسارع .
والسبب في هذا الحريق غير معروف حتى الآن حيث اندلعت ألسنة اللهب بالسيارة على جانب الطريق ، ولحسن الحظ لم يصب احد بأذى ، ولم يكن هناك شئ يمكن فعله لإنقاذ هذه السيارة قبل أن يندلع الحريق ، والحريق أصاب حجرة المحرك ولكن بسبب غير معلوم.
وعلى الجانب الآخر وضعت شركة أودي حاليا استراتيجية جديدة للتخلي بالكامل عن محركات الاحتراق الداخلي بحلو 2030 إلى 2035، وحتى الآن لم يقرر بشكل نهائي حتى الآن فهناك خطط كثيرة حسب ماقال الرئيس التنفيذي لشركة أودي ماركوس دوسمان.
ومن المعروف أن أودي الألمانية تشرف الآن على مجموعة فولكس فاجن لتطوير البرمجيات ، وذلك بالتعاون مع بورش من أجل تطوير منصة سيارات كهربائية جديدة.
والسبب في هذا الحريق غير معروف حتى الآن حيث اندلعت ألسنة اللهب بالسيارة على جانب الطريق ، ولحسن الحظ لم يصب احد بأذى ، ولم يكن هناك شئ يمكن فعله لإنقاذ هذه السيارة قبل أن يندلع الحريق ، والحريق أصاب حجرة المحرك ولكن بسبب غير معلوم.
وعلى الجانب الآخر وضعت شركة أودي حاليا استراتيجية جديدة للتخلي بالكامل عن محركات الاحتراق الداخلي بحلو 2030 إلى 2035، وحتى الآن لم يقرر بشكل نهائي حتى الآن فهناك خطط كثيرة حسب ماقال الرئيس التنفيذي لشركة أودي ماركوس دوسمان.
ومن المعروف أن أودي الألمانية تشرف الآن على مجموعة فولكس فاجن لتطوير البرمجيات ، وذلك بالتعاون مع بورش من أجل تطوير منصة سيارات كهربائية جديدة.