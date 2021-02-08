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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف طريقة تعامل إدارة بايدن مع البرنامج النووي الإيراني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:59 ص
البرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني
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قسم الخارجي
أكد البيت الأبيض على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ الدبلوماسية للتعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني. 

فيما قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، إنه لا يوجد حتى الآن أي قنوات اتصال رسمية مع إيران. 

أضاف المسئول في تصريحات لقناة "العربية": "إدارة الرئيس جو بايدن تدرك حجم الملفات الخلافية مع إيران، وعلى طهران الآن أن تتخذ الإجراءات كما يجب عليها الامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي". 

وتابع: "يمكن الجلوس للتفاوض بعد عودة إيران للاتفاق، كما  نرفض الاعتداءات التي تشنها ميليشيات إيران على حلفائنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال اليوم الأحد، إن  حصول إيران على تعويض من الولايات المتحدة عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ليس شرطا مسبقا لإحياء الاتفاق.
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