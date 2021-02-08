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توك شو

حرام والله حسبي الله ونعم الوكيل.. رد فعل أوس أوس على فوز النادي الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:44 ص
الفنان أوس أوس
الفنان أوس أوس
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن انتمائه الكروي، قائلا: "أنا أهلاوي الحمدلله..وأكيد مبسوط بفوز الأهلي ..ولكن اللي بيحصل بعد الماتشات لا يمكن أن يتقبله أحد".

وعلق أوس أوس، على سؤال "أمير كراراة" خلال برنامج "سهرانين".." انت عامل كدا ليه باين عليك زمالكاوي"، قائلا: بفتكر اللي حصلنا الحمدلله".

وتابع "محمد عبدالرحمن" الفوز والمكسب دا عسل.. ليعلق أوس أوس قائلا:"حرام والله حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "أون".
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حرام والله حسبي الله ونعم الوكيل.. رد فعل أوس أوس على فوز النادي الأهلي

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