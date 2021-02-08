4 سنين بيخدع الناس والكشف بـ 50 جنيها.. تفاصيل سقوط الطبيب المزيف بالغربية.. المتهم حاصل على دبلوم فني صحي وانتحل صفة اخصائي عظام.. وهكذا سقط في قبضة الأمن.. صور

حمله للعلاج الحر بصحة الغربية تحفر فخ للإيقاع منتحل صفة الطبيب

المحامي العام بطنطا يقرر حبس المتهم 4يوم لحين سماع الشهود

ضحايا المتهم "فني صحة":"خدعنا ونصب علينا طوال 4 سنوات وكشفه 50 جنيه"





شهدت قرية كفر حشاد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة البالغة حيال ضبط الطبيب المزيف في حملة مكبره شنتها مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية متلبسا داخل عيادته وتم التحفظ عليه وضبط واقتياده الي ديوان مركز شرطة كفرالزيات قبل عرضه علي جهات التحقيق بالنيابة العامة.

في المقابل أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجله باستمرار التحقيقات العاجله الي رئيس نيابه كفرالزيات بفتح التحقيق العاجل في واقعه انتحال فني صحي للممارسه مهنه الطب طوال 4 سنوات والنصب علي مواطنين واجراء فحوصات طبيه وعلاجيه مقابل الحصول علي 50 جنيه قيمه الكشف للحاله الواحده بعيادته الخاصة.





كما وجه المحامي العام في تعليماته بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لسماع أقوال ضحايا الطبيب المزيف في كافة البلاغات المقدمه ضده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جرائمه الاجتماعية مع المرضى والمصابين.





في المقابل قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة وسكرتارية تامر البربري حبس الطبيب المزيف بالغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق كونه تبين للعدالة القانون تورطه في انتحال صفة طبيب في بلاغ إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات التابعة لمديرية الصحة بالغربية بخصوص ضبط أحد الأشخاص ويدعى ج ش ٤٦ سنة لقيامه بممارسة مهنة الطب وتوقيع الكشف على المرضى بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفرالزيات داخل أحد مقرات إحدى الجمعيات الأهلية بأحد مساجد القرية وادعاؤه من خلال الروشتات انه طبيب عظام وعمود فقري ووجود مرضى يترددون عليه داخل مقره بالقرية وضبطه متلبسا أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم وتحصيل مبلغ ٥٠ جنيها قيمة الكشف الطبي.





وجاء ذلك حال قيام لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحيه بكفرالزيات بايقاع في الفخ مسجلا له فيديو والصور بعيادته في فعاليات الحملة تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفرالزيات والدكتور محمدصلاح مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفحص رقمه القومي وبطاقته الشخصية تبين أنها تحمل صفة أخصائي علاج حر بالخارج حيث تم ضبطه بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء اللجنة واقتياده لمركز شرطة كفرالزيات وتحرير محضر بالواقعة.





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفرالزيات بقيام إدارة العلاج الحر بالادارة الطبية بكفرالزيات بضبط احد منتحلي صفة طبيب بعد ضبطه متلبسا بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بقرية كفرحشاد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم واقتياد المتهم لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة





هذا وقد قامت نيابة كفرالزيات بالتحقيق مع منتحل صفة طبيب والذي تبين أنه حاصل على معهد فني صحي وليس طبيباوالاستماع لأقوال أعضاء لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفرالزيات ومواجهة الطبيب المزيف بذلك

وطلبت تحريات المباحث حول المتهم المذكور وبيان سابقة اتهامه فى قضايا أخرى مشابهة والكشف عن صحيفة أحواله الجنائية حتى أصدرت قرارها المذكور .





من ناحيه قالت الحاجه سوسن .م 54 سنه احدي أهالي القرية انها مستاءه من واقعة ضبط الطبيب لافتة بقولها " أين دور نقابه الأطباء والأجهزه المعنيه في ردع هؤلاء النصابين في مجال مهنه الطب واتمني توقيع اشد عقوبه علي الطبيب المزيف" .