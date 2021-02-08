كنت بعيط.. محمد عبدالرحمن يكشف رد فعله بعد هدف شيكابالا في الأهلي

قال الفنان محمد عبدالرحمن، إنه لا يفضل ما يحدث بعد المباريات من تحفيل غير مسموح، قائلا:"من حقك تفرح وتحتفل لكن منعايرش أي حد".



وأضاف "عبدالرحمن، خلال برنامج "سهرانين": "هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا كان حلو أوي فرحت ليه وأنا بعيط.





وروى "أوس أوس" تفاصيل حضوره ماتش ليفربول، قائلا: حضرت الماتش ومحمد صلاح ظبطلي الدنيا".