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توك شو

كنت بعيط.. محمد عبدالرحمن يكشف رد فعله بعد هدف شيكابالا في الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:01 ص
الفنان محمد عبد الرحمن
الفنان محمد عبد الرحمن
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إسراء صبري
قال الفنان محمد عبدالرحمن، إنه لا يفضل ما يحدث بعد المباريات من تحفيل غير مسموح، قائلا:"من حقك تفرح وتحتفل لكن منعايرش أي حد".

وأضاف "عبدالرحمن، خلال برنامج "سهرانين": "هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا كان حلو أوي فرحت ليه وأنا بعيط.

وروى "أوس أوس" تفاصيل حضوره ماتش ليفربول، قائلا: حضرت الماتش ومحمد صلاح ظبطلي الدنيا".

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "أون".
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