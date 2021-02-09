بيبوب وهوسييت.. تعرف على أشهر ألعاب أبناء حلايب وشلاتين.. شاهد

تزخر منطقة حلايب وشلاتين برصيد ضخم من الثقافة والألعاب الشعبية، فإلى جانب لعبتهم الأشهر الـ "هوسييت" التي تتمحور فكرتها حول وجود شخصين يحمل كل طرف فيهما السيف والدرقة، يختبران قوتهما وسط حلقة من الرجال تصفق وتشعل الحماس، لتبلغ المنافسة أشدها، هناك أيضا لعبة أخرى في تراثهم تسمى الـ "بيبوب"، وهى في أصلها تدريبات، لينشأ شبابهم على القوة التي تمكنهم من التكيف والتعامل مع هذه الصحراء.





يقول على دورا، باحث بيئى من أبناء حلايب، إن فكرة وتفاصيل هذه اللعبة، تدور حول وجود شخصين وسط دائرة من الرجال، تصفق بإيقاع محدد ومتناغم مع دبة الأقدام على الأرض، يتنافس طرفا الرهان من الشباب على قدرة القفز للأعلى، والفائز هو الأكثر رشاقة وخفة في الحركة من الآخر.





وأضاف دورا: "تمارس هذه اللعبة مع أخواتها من اللعبات الشعبية في المناسبات والأفراح وأوقات المرح والتسلية، وهي من الأمور التي يحرص سكان مثلث حلايب على ممارستها حفاظًا وحرصًا على بقاء ثقافتهم حية".





ويوضح على زين، أحد مشايخ شلاتين، أن من أهم الرقصات التي تميز الجنوب هي رقصة تعتمد على آلة الباسينكوب "الطنبورة"، وأن يصطف الناس مع تناغم التصفيق والعزف، بينما يحمل 2 من الشباب السيوف والدّرق (الدرع) ويكون رقصهما في شكل تحدٍ يظهر مدى قوة كل واحد منهما وقدرته على حمل السيف وترويضه باليد الواحد.





الحسن عثمان، موظف بمحكمة شلاتين وأحد أبناء المنطقة، يقول إن الألعاب هي التعبير الوحيد عن حالة الفرح والسعادة، وهناك مجموعة ألعاب منها "لولَنييت - متلوكت - ياسيت"، عبارة عن قفز حواجز، وأخرى عبارة عن تحدٍ بين عدد من اللاعبين في قدرة كل شخص على تجاوز خطوط مرسومة على الأرض، ومجموعة ألعاب أخرى تقود إلى نفس المعنى.





وأضاف: "الملاحظ في كل هذه الألعاب، أن أهالى الجنوب يعززون مستوى الوعي في مفهوم شبابهم، من خلال هذه الألعاب الثنائية، في شكل اختبارات بدنية تُمكن الإنسان من القدرة على العيش في هذه الصحراء، وأن يكون قويًا للتعامل مع كل ما قد يواجهه".





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