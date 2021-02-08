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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين 8 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت

سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
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