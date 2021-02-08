مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 8 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني





أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري المصري





سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت





سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت