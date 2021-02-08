مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 8 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت
سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت